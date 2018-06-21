Ali Koç, Yetkiner'in işine bu yüzden son vermiş!

Ali Koç'un Fenerbahçe yönetimine gelmesi sonrası işine son verilen Müjdat Yetkiner hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Güncellenme 21 Haziran 2018 12:26

Fenerbahçe yönetimine Ali Koç'un gelmesi sonrası çalışanların işinde herhangi bir değişiklik yaşanmazken, Müjdat Yetkiner'in neden kovulduğuna dair bilgiler ortaya çıktı.

Ali Koç’a küfür etti iddiası

Akşam'ın haberinde, Müjdat Yetkiner, 5 Haziran Salı günü yapılan alt yapı seçmelerinde velilerin ve çocukların bulunduğu ortamda Başkan Ali Koç'a ağıza alınmayacak küfürler ettiği, orada bulunan yeni yönetime yakın iki ismin bu sözleri duyduğu, adeta şok yaşadığı, bu olanları Ali Koç'a ilettikleri iddia edildi.

Ali Koç telefonla işine son verdi

Bir sonraki gün bizzat Yetkiner'i arayan Ali Koç, "Pılını pırtını toplayıp, tesisleri terk et" diye talimat verdi. Yetkine ise Ali Koç'a, "Zaten bırakacaktım. Sorun değil" cevabını verdi.

Yetkiner, Yıldırım’a gitti

Olay sonrası yanına Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş'ı alan Yetkiner, eski Başkan Aziz Yıldırım'ın evine ziyarete giderek, yaşananları iletti. Üç antrenör burada yaşananları anlattıktan sonra Aziz Yıldırım'a, "Biz görevi bırakacağız" dedi. Yıldırım'ın cevabı da "Siz bilirsiniz" oldu.

Fenerbahçe’den resmen ayrıldı

Bu şekilde Fenerbahçe'den ayrılan Müjdat Yetkiner'den sonra yönetimle görüşen Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş göreve devam etti. Bu olaya çok sinirlenen Yetkiner'in Kemalettin ve Saffet'i defalarca telefonla aradığı ancak ulaşamadığı öğrenildi. İki isim de telefonlarına bakmadı ve Yetkiner'e dönüş yapmadı. Bu durum karşısında kendisini aldatılmış hisseden Yetkiner, bu durumdan yakın çevresine dert yandı.

Avukat Yetkiner’e yazı gönderdi

İşine son verilen Müjdat Yetkiner'e Fenerbahçe Futbol A.Ş Vekili Av. Sevra Kulaksız tarafından imza edilen yazıda şu ifadeler yer aldı: Tesislerde personel önünde, orada bulunan sporcu velileri, spor okulları yetkilileri ile tartıştığınız, bu sırada görev tanımınıza uymayacak kabalıkta konuştuğunuz tespit edilmiştir. Velilerin duyacağı şekilde Başkan ve yöneticilere sinkaflı kelimeler sarf ettiğiniz bilgisi 5 Haziran akşamı sözlü olarak iletilmiştir. Araştırmada ve tanıkların ifadesinde bahsi geçen eylemlerde bulunduğunuz tespit edilmiştir. Bu nedenle iş akdiniz 11 Haziran itibariyle 4857 sayılı kanunun 25.ll Maddesi b, d ve e bentlerince haklı sebeplerle feshedilmiştir.