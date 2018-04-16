Ali Koç ve Yıldırım aynı kürsüye çıkacak!

Fenerbahçe'de yaklaşan seçimli genel kurulda Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aynı kürsüde üyelere hitap edeceği öğrenildi.

Güncellenme 16 Nisan 2018 16:17

Fenerbahçe'de yaklaşan seçimli genel kurul heyecanı her geçen gün daha da artıyor. Adaylıklarını açıklayan Aziz Yıldırım ve Ali Koç bugüne kadar olan süreçte sık sık organizyon yapıp taraftarlarla buluştu. Ancak ikili uzun bir aradan sonra ilk kez Yüksek Divan Kurulu'nda aynı ortamda bulunup, aynı kürsüden konuşma yapacak.

Fenerbahçe'de 2-3 Haziran'daki seçim öncesi yapılacak son Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda iki aday, takım üyelerine proje ve vaatlerini anlatma fırsatı yakalayacak.

Seçimli olağan genel kuruldaki divan başkanlığı için hem Aziz Yıldırım'ın hem de Ali Koç'un, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ü aday gösterecekleri öğrenildi. Küçük'ün, genel kurulun ilk günü olan 2 Haziran'daki oylamada divan başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.