Ali Koç, Türk futbolundaki ezberleri bozdu

Ali Koç, 7 yıl sonra Trabzon'a giden ilk Fenerbahçe başkanı oldu.

Güncellenme 26 Kasım 2018 12:29

Fenerbahçe’de eski Başbakan Aziz Yıldırım’ın tam tersine adımlar atan Başkan Ali Koç, sadece Trabzonspor’la değil, diğer kulüplerle de gerilimi bitirmek için harekete geçti.

Fenerbahçe taraftarlarının alınmadığı Trabzon’daki maçı tribünden takip eden Başkan Koç, yanına gelenlerle samimi bir şekilde sohbet etti.

Farklı bir başkan oldu

Türkiye’de rakip taraftarın stada alınmadığı, karşılıklı sert açıklamaların yapıldığı ve polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı karşılaşmalar sonrası Ali Koç ezber bozdu.

7 yıl sonra bir ilk

Tam 7 sene sonra Trabzonspor’un deplasmanına giden ilk başkan olan Ali Koç, maç öncesi Trabzon turu yaptı.

“Benim kalbimi kırma"

Başkan Ali Koç’un sabah kahvaltısı sonrası çıktığı kısa yürüyüşü sırasında bir Trabzonspor taraftarı 2010-11 sezonuna atfen “Kupamızı ne zaman vereceksiniz?” diye sordu. Başkan Koç da, “Benim kalbimi kırma… Güzel şeyler konuşalım. Maçı konuşalım” ifadeleri ile cevap verdi.