Ali Koç taraftarlarla buluştu, ortaya bu sonuç çıktı!

Ali Koç'un taraftar gruplarıyla 3 maddelik bir anlaşma üzerinde uzlaştığı belirtildi.

Güncellenme 15 Ağustos 2018 12:26

Ali Koç Fenerbahçeli taraftar gruplarıyla bir araya geldi. Çok verimli geçtiği belirtilen toplantıda, yönetimle taraftarlar 3 maddelik bir anlaşma üzerinde uzlaştı.

Mutabakat sağlandı

Buna göre yönetimin taraftara sunduğu ilk madde ücretsiz bilet konusu oldu. Tüm taraftarların bilet alarak kulübe destek olmalarını isteyen Sarı-Lacivertli kurmaylar, bu konuda taraftar gruplarıyla mutabakat sağladılar.

Yönetimle hemfikirler

Toplantıda konuşulan bir diğer konusu ise tribünlerdeki küfrün önüne geçilmesi oldu. Başkan Koç’un bu konuyu çok önemsediği belirtilirken, yönetim de bu konuda taviz verilmemesini istedi. Taraftar grupları da bu konuda yönetimle hemfikir olduklarını ilettiler.

Pankart konusu

Yönetimin başka bit talebi ise taraftar gruplarının açtığı pankartların ve yaptıkları organizasyonların kulüp odaklı olmasıydı. Taraftar gruplarının isimlerinin kulübün önüne geçmemesini isteyen yöneticiler, bu konuda duyarlı olunmasını istedi.

Yönetimin taleplerine olumlu cevap verildi

Taraftar gruplarının diğer iki madde de olduğu gibi bunda da yönetimin talebine olumlu cevap verdikleri bildirildi.