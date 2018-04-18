Ali Koç örnek aldığı kulübü açıkladı!

Ali Koç, Barcelona'nın 2015 seçimlerinde ortaya koyduğu yaklaşıma imrendiğini, gelecekte Fenerbahçe'nin de her adaya eşit olacağını söyledi.

Güncellenme 18 Nisan 2018 10:35

Doğru dokunuşlarla Fenerbahçe'nin zirvenin kalıcı takımı olacağını iddia eden Ali Koç, arzusu ve hayalinin Fenerbahçeliler ile Fenerbahçe için yeni bir hikaye yazmak olduğunu söyledi.

Kongre statta yapılacak

Konya'da Fenerbahçe Kongre üyeleri ve taraftarları ile bir araya gelen Ali Koç, yapılacak kongrenin tarihi bir önem taşıdığını, katılım yüksek olmasından dolayı kongrenin ilk defa statta yapılacağını hatırlattı.

"Sevgi eylem gerektirir"

Koç, hayatı boyunca sevgi ve hoşgörüden hiç vazgeçmeyen, tüm yaşamını bu iki değer için adamış önemli bir alim olan Mevlana'nın şehri Konya'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, kongrenin Fenerbahçe için tarihi bir seçim olacağını, bunun kendisinin katılımdan dolayı değil, katılımın yüksek olacağından ve ilk defa stadyumda yapılacak olmasından dolayı tarihi, önemli bir kongre olacağını, her eylemini; "kim kazanırsa kazansın kazanan Fenerbahçe olsun" diyerek gerçekleştirdiğini, "Sevgi eylem gerektirir" diyerek Fenerbahçelilik sorumluluğu ile aday olduklarını, takımın çok iyi bir potansiyelinin olduğunu, doğru dokunuşlarla Fenerbahçe'nin zirvenin kalıcı takımı olacağını, hayalinin ve arzusunun Fenerbahçeliler ile Fenerbahçe için yeni bir hikaye yazmak olduğunu, bunun için yola çıktığını belirtti.

Barcelona örneği

Örnek olarak Barcelona'nın kurduğu sistemi ve bakış açısını veren Ali Koç, Barcelona'nın 2015 seçimlerinde ortaya koyduğu yaklaşıma imrendiğini, 4 Başkan adayının kulübün kanalı Barça TV'de yayına çıktığını, projelerini anlattığını, kulübün gazetelere ilan vererek tüm üyeleri sandığa davet ettiğini, seçim sürecinde, kulübün resmi yayın organlarının 'seçim' başlığı altında, her adaya eşit mesafede iletişim yaptığını söyledi.

Her adaya eşit olunmalı

Koç, bizde de böyle olması gerektiğini, bu konuda söz verdiğini gelecekte Fenerbahçe'nin de başkan adaylığı süreçlerinin her adaya eşit olacağını belirtti.

Fenerbahçe en iyi akademi olabilir

Alt yapı konusu hakkında da açıklama yapan Koç, Fenerbahçe'nin altyapıda Avrupa'nın en iyi akademilerinden birisi olmayı hedeflenmesi gerektiğini, takımın bunu yapabileceğini, Fenerbahçe'nin çok iyi bir potansiyeli olduğunu, kendisinin çalışmalarını bu yönde yaptığını söyledi.

Şubeleri kapatmayı düşünmüyorum

Ali Koç, dernek ve şubelerin Türkiye'de ve Avrupa'da yüklendikleri misyonun farkında olduğunu, şubeleri kapatmak gibi bir niyetinin olmadığını, yönetim anlayışının her taraftar grubuna, şubeye ya da derneğe eşit uzaklıkta bulunarak kulübü hep birlikte yönetmek olduğunu belirtti.