Ali Koç, o ismi Fenerbahçe'ye getiriyor

Yönetime gelir gelmez değişikliklere başlayan Ali Koç, Damien Comolli'yi Türkiye'ye getiriyor.

Güncellenme 05 Haziran 2018 15:35

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un futbolun başına getireceği Damien Comolli, bugün İstanbul’a geliyor.

Yıllarca Premier Lig’de görev yapan ve birçok yıldız futbolcuyu dünya futboluna kazandıran Fransız futbol adamı yarın İstanbul’da olacak. Comolli’nin resmi olarak da açıklanması bekleniyor.

Damien Comolli kimdir?

Damien Comolli, 13 Aralık 1972 doğdu. Kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlenen Damien Comolli; Monaco, St.Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.

Yedi yıl boyunca Arsenal’de gözlemci (scout) olarak görev yapan Comolli, Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004-2005 yılları arasında ise St.Etienne’de teknik direktörlük yapan Comolli, burada Fransız ekibiyle ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası’nda da yarı final oynadı.

Comolli, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Sportif Direktörlük Sertifika Programı’na geçen yıl eğitimci olarak katılmıştı.