Ali Koç: Maçı hakkımızla kazandık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yeni Malatyaspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 29 Ocak 2019 09:45

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevden ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, transfer sayısının 4’e çıkacağını söyledi.

Haberlere tepki

Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Ali Koç, görevden ayrılacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, bu haberlerin kasıtlı olarak yapıldığını, her şeyin, her eleştirinin bir sınırı olması gerektiğini, transferlerin bugüne kadar bitmesi gerektiğini ama kolay olmadığını, yazdan kalan paralarla 1-2 tane de olabileceğini, yine de bazı transferler yapacaklarını belirtti.

Her şeyin bir sınırı var

Bu maçla birlikte şanssızlığın da kırıldığını belirten Ali Koç, bu maç sonrası seri yakalayacaklarını düşündüğünü, bugün yerden yere vurulduklarını, çok yakışıksız eleştiriler geldiğini, her şeyin bir sınırı olduğunu ifade etti.

Taraftara teşekkür

Ali Koç, Fenerbahçe’nin tarihinin en kötü sezonunu yaşadığını, bu süreçte destek oldukları için taraftara çok teşekkür ettiğini, hep yanında olduklarını vurguladı.

Futbol kötü gittiğini ama iyi giden işlerin de olduğunu belirten Ali Koç, sonuna kadar burada olduğunu, bugün yapılan haberlerin bazı noktalara çekildiğini, söz birliği yapılmış gibi üzerlerine geldiklerini, haddinden fazla saldırı geldiğini, bunu karşılayacak güçte ve kapasitede olduklarını söyledi.

“Maçı hakkımızla kazandık”

Maçı hakkıyla kazandıklarını düşündüğünü belirten Ali Koç, ilginç kararlar olduğunu, 3 dakikalık özetin daha özenle hazırlanmasını yayıncı kuruluştan rica ettiğini belirtti.

Transfer açıklaması

Ali Koç, “3-4 tane de, 1-2 tane de transfer olabilir. Kolay değil. Yazdan kalan paramızla FFP'yi bozmadan çalışıyoruz. Bana sorsanız dün, bugün biterdi ama zor oluyor. Son güne kadar devam edeceğiz” dedi.