Ali Koç, kulübün gerçek borcunu görünce şok yaşadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı mali denetimlerde karşılaştığı borcu görünce büyük bir şok yaşadı.

Güncellenme 10 Eylül 2018 10:20

Fenerbahçe’de ekonomik kriz git gide derinleşiyor. Başkan Ali Koç, 24 Temmuz’daki camiaya sesleniş konuşmasında, 31 Mayıs 2018 itibariyle kulüp borcunun 621 milyon Euro olduğunu, bu borcun o günkü kurla 3.2 milyar TL olduğunu (Bugünkü kurla 4.6 milyar TL)" söylemişti.

Aziz Yıldırım’dan Koç’a cevap

Eski Başkan Aziz Yıldırım, Koç’un açıklaması üzerine, "Borcumuz 429 milyon eurodur (Yaklaşık 2.5 milyar TL) ve yine de çoktur" ifadelerini kullanmıştı. Ali Koç aynı programda "Gelir hukuki ve mali denetim başlattık. Hukuki denetim sonuçlandı. Mali denetim ise sürüyor" açıklanmasında da bulunmuştu.

Rakamlar dehşet verici

Üst üste mali denetimler yapan Ali Koç, ortaya çıkan rakamları görünce hayretler içinde kaldı. İddiaya göre, konuşulan rakamlar dehşet verici. Devam eden denetimlerde ortaya çıkan borç rakamının 800 milyon euro civarında olduğu iddia ediliyor.

Ali Koç net rakamları ne zaman açıklayacak?

Başkan Ali Koç’un yarın FB TV'de 'Camiaya Sesleniş' programında mali durum ile ilgili net rakamlar açıklaması bekleniyor. Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam geçtiğimiz günlerde "Bu sene işimizin çok daha zor olacağını görüyoruz. Olumlu bir seyre girmemiz mümkün değil. Bu seneyi geçmeliyiz' ifadelerini kullanarak son durumu net bir şekilde ortaya koymuştu.

Yıl sonuna kadar 1 milyar TL ödemesi bekleniyor

Takımın sene sonuna kadar 1 milyar TL civarında ödeme yapacağı belirtilirken, Sarı-Lacivertli yönetim sıcak para bulmak için çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu hafta içinde bazı sponsorluk anlaşmalarının açıklanması bekleniyor. Koç'un ek gelirler elde etmek içinde bazı projeler üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor. Bilindiği gibi Koç, giderleri azaltmak için F.Bahçe Üniversitesi, Fenerbahçe Tatil Evleri ve 1 milyon taraftar projelerini askıya almıştı.