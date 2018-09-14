Ali Koç: Karar tamamen ekonomik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, döviz yerine TL’ye geçilme kararı hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 14 Eylül 2018 16:48

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla döviz yerine TL’ye geçilmesi hakkında açıklama yaptı.

Gelecek günlerde değerlendirilecek

Ülker Stadı'nda yapılan "Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu" sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, Türk futbolunun etkileneceği birçok unsur olduğunu, bunun Türk futbolunun kalitesini artıracak veya öz kaynağından sporcu yetiştirilmesine vesile olacak bir şey olmadığını, tamamen ekonomik bir karar olduğunu, ilerleyen zamanlarda hep beraber bu konuyu değerlendireceklerini söyledi.

Türk butbolcuları kapsayacak, yabancıları kapsamayacak

Kararı dün öğrendiklerini ve çok yeni bir unsur olduğunu belirten Koç, mevzuatta 'Türkiye'de yerleşik' ifadesi yer aldığını, futbolcuların da bu tanıma girdiğini, 30 gün içinde dövizle yapılan anlaşmaların liraya dönmesini emrettiklerini, futbolcuları kapsadığını düşündüğünü ama mevzuatla ilgili uzman arkadaşlarının incelemesinden sonra konuşmanın daha doğru olacağını, ilk okuyuşta 'Türkiye'de yerleşik' dendiği zaman Türk futbolcuları kapsadığını ama yabancı futbolcuları kapsamadığını belirtti.