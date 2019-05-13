Ali Koç harekete geçti! Sloganları bile belli oldu

Tartışmalı hakem kararları karşısında sessiz kalan Fenerbahçe yönetimi, artık sessiz kalmayacak ve TFF Başkanlık seçimlerinde Ali Koç etkin rol üstlenecek.

Güncellenme 13 Mayıs 2019 15:05

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibinin, TFF seçimlerinde etkin rol üstleneceği belirtildi.

Lig tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, tartışmalı hakem kararları karşısında bile genellikle sessiz kalmayı tercih etmişti. Fakat, Galatasaray-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-Galatasaray maçlarındaki kararlar sonrasında sessizliğini bozan Fenerbahçe tabiri yerindeyse taarruza geçti.

Sessizlik Fenerbahçe’ye zarar veriyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Ali Koç ve yardımcısı Semih Özsoy’un ardından teknik direktör Ersun Yanal da zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe cephesi bundan sonra en ufak bir hakem hatası yaşanması hâlinde seslerini yükseltme kararı aldı. Kaos ortamını körüklememek adına korumaya çalıştıkları sessizliğin Fenerbahçe’ye zarar vermeye başladığını düşünen yönetim bundan sonra yumruğunu masaya vuracak.

Ali Koç ve ekibi başkanlık seçiminde yoğun mesai yapacak

İlk adım, hakem hatalarından yakınan ve adil yönetim isteyen kulüpleri bir araya getirmek olacak. 1 Haziran’da gerçekleştirilecek olan TFF başkanlık seçimleri için Başkan Ali Koç ve ekibi yoğun mesai yapacak. Adil bir düzen oluşturacak ve Türk futbolunu ileriye taşıyacak bir başkan seçilmesi için temaslarda bulunacak olan sarı-lacivertliler adalet arayışını her platforma taşıyacak.

Takımın sloganı da belli oldu

Fenerbahçe’nin bu yoldaki sloganı ise, “Biz ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz” olacak. Koç, Akhisar maçı sonrasında “Türk futbolunun içindeki aktörlerin hepsi temizlenmeli” ifadelerini kullanmıştı.