Ali Koç, futbolculara bu cezayı verdi

Akhisarspor yenilgisi sonrası Başkan Koç, futbolcuları ve teknik heyeti cezalandırdı.

Güncellenme 10 Aralık 2018 09:49

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akhisarspor ile yapılan maçta alınan yenilgi sonrası soyunma odasına inerek, uçakla yolculuk yapmayacaklarını, İstanbul’a otobüsle döneceklerini söyledi.

İzinler iptal

Sportif Direktör Damien Comolli ve futbolcular, otobüsle yola çıkarken, Başkan Koç oyuncuların bugünkü izinlerini de iptal etti.

Soyunma odasında neler oldu?

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu skor sonrası haftayı küme düşme hattında bitirdi. Bu duruma çok sinirlenen Ali Koç maç sonrası apar topa soyunma odasına indi.

Otobüsle dönün talimatı

Burada yarım saat futbolcular ve teknik heyetle görüşen Ali Koç, sarı-lacivertli kafileye İstanbul’a uçakla değil otobüsle döneceklerini söyledi. Uyarı sonrası Comolli ile birlikte otobüsle yola çıkan futbolcuların bugün yapacakları izinler de iptal edildi.

Koç açıklama yapmadı

Başkan Koç, yaşananlardan sonra basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadan aracına binerek buradan ayrıldı.