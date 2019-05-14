Ali Koç, Fikret Orman'ı bu sözlerle eleştirdi!

Fenerbahçe Ali Koç, Fikret Orman'ı, "Bize dokundurmadan geçemedi ama sağlık olsun. Onlar da daha önce denedi" sözleri ile eleştirdi.

Güncellenme 14 Mayıs 2019 10:57

Fenerbahçe Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman hakkında çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

“Fenerbahçe'de çok farklı bir kültür var"

Tüm kulüplerin bunu yapması gerektiğini belirten Başkan Koç, bunun çok tatlı bir rekabet olacağını belirterek, “Sahada rekabet var ama yapıcı rekabeti bilmiyoruz. Böyle bir rekabette rakamlar eminim ki, daha yüksek olur. Tabi yine Fenerbahçe'nin önde olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de çok farklı bir kültür var" dedi.

“Fikret Orman'ın başkanlığını tebrik ederim”

Fikret Orman'ın 'Birileri gibi taraftarlarımızı rahatsız etmiyoruz' sözleriyle Fener Ol'a gönderme yapmasına yanıt veren Ali Koç, "Fikret Orman'ın başkanlığını tebrik ederim. Bize dokundurmadan geçemedi ama sağlık olsun. Onlar da daha önce denedi. Biz ilk defa deniyoruz ve sonuçlar ortada" dedi.