Ali Koç, Fenerbahçe'yi borçlardan kurtarmak için bunu yapacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün büyük borçlarından kurtulması için bağış kampanyası başlatmayı planlıyor.

Güncellenme 16 Mart 2019 11:55

Fenerbahçe’ye başkan olduğu günden bu yana kulübün büyük borçlar içinde olduğunu belirten Ali Koç, harekete geçti.

Geniş çaplı bir kampanya başlatılacak

Geniş çaplı bir yardım kampanyası başlatmayı planlayan Başkan Koç, Fenerbahçe’yi borç yükünden kurtarmayı planlıyor.

Kısa süre içinde başlayacak olan kampanyanın organizatörlüğünü Erol Bilecek yapacak.

İlk bağılı Ali Koç yapacak

Eski TÜSİAD Başkanı olan Bilecik, yüksek meblalardaki bağışlardan sorumlu olacak. Daha az tutardaki bağışlarla ise diğer yöneticiler ilgilenecek. Kampanyayı başlatacak ilk bağış ise bizzat Başkan Ali Koç'un kendisinden gelecek.

Öte yandan taraftarların da katılacağı Fenerbahçe'nin bağış kampanyasında alt limit 10 TL olarak belirlendi.