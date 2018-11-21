Ali Koç, ezber bozmaya devam ediyor

Fenerbaçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor’la oynanacak maçı tribünden seyrederek bozulan ilişkileri düzeltme peşinde.

Güncellenme 21 Kasım 2018 10:39

Fenerbaçe Başkanı Ali Koç, 3 Haziran’da kulübün başına geçtikten sonra diğer kulüplerle de sıcak ilişkiler kurmaya özen gösterdi. Başkan Koç, Pazar günü Trabzonspor’la oynanacak maçı da tribünden seyrederek ilişkileri düzeltme yolunda adım atmak istiyor.

Hürriyet’in haberine göre, Başkan Koç, bu sezon takımını diğer tüm maçlarda olduğu gibi Trabzon'da da yalnız bırakmayacak. Takımda Başkan Koç ile tüm yönetim kurulu üyeleri de Trabzon'a giderek tribündeki yerlerini alacak.

3 Temmuz 2011’den sonra Trabzonspor ile gerginleşen ilişkiler sebebi ile eski Başkan Aziz Yıldırım senelerce Trabzon’a gitmemişti. Yıldırım sadece bu yıl Ocak ayında kente gitmiş ama cezalı olduğu için maçı TV’den izlemek zorunda kalmıştı.

Başkan Koç, Galatasaray mücadelesini de 10 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda izleyen ilk Fenerbahçe başkanı oldu. Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarında da Fenerbahçe Ali Koç sayesinde, başkanlık düzeyinde temsil edilmeye başlandı.