Ali Koç, Ersun Yanal hakkında kararını verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ersun Yanal ya da Aykut Kocaman'ı düşünmediği, Cocu sonrası başka bir yabancı hoca ile anlaşacağı belirtildi.

Güncellenme 09 Ekim 2018 12:41

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Ersun Yanal hakkındaki kararını verdiği iddia edildi. Taraftar, Başakşehir maçı sonrasında Yanal, tezahürat yaptı. Fakat Başkan Koç’un Yanal’ı getirme gibi bir niyeti olmadığı ortaya çıktı.

Yabancı hoca arayışındalar

Ali Koç’un bu konuyla ilgili, "Ersun Yanal'ı getirmeyeceğim" dediği, yönetimin başından beri Yanal ismine olumsuz baktığı, Aykut Kocaman’ı da düşünmedikleri ve yabancı hoca arayışında oldukları belirtildi.

Kocaman, Başkan Koç’a sinirli

Öte yandan Aykut Kocaman’ın da Başkan Ali Koç’a tavırlı olduğu bildirildi. Daha önce kulübün ihtiyacı olması durumunda göreve hazır olduğunu belirten Kocaman, Cocu ile birlikte çalışan yardımcılarının imalı şekilde görevlerine son verilmesinden rahatsızlık duydu. Bu olay sonrası ise Kocaman’ın hem yönetime hem de Başkan Koç’a sinirli olduğu öğrenildi.

Yönetim Başakşehir maçından memnun kaldı

Fenerbahçe yönetimi, Medipol Başakşehir karşındaki oyundan memnun kaldı. Teknik direktör Cocu için son şans olan bu mücadeleden üç puan çıkmasa da takımın oyunu, Hollandalı teknik adama nefes aldırdı. Teknik adam arayışlarında hala B Planı oluşturmaya çalışan yönetimin milli takım arasında nihai kararını vereceği belirtildi.