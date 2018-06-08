Ali Koç: Durum beklenenden kötü

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, kulüpteki mali durumun beklenenden daha kötü olduğunu söyledi.

Güncellenme 08 Haziran 2018 16:08

Fenerbahçe'nin 20 yıllık başkanı Aziz Yıldırım'ın rakibi Ali Koç'a yenilemsinden sonra kulüpte yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor.

Altyapı personeli ile görüştü

Göreve gelince ilk iş olarak kulüpteki personelle görüşen Ali Koç, geçtiğimiz günlerde, önce Dereağzı'na gitti ve altyapı personelleriyle görüştü. Burada özellikle Müjdat Yetkiner'e kongre esnasında ve sonrasında söylediği hakarete varan sözler için oldukça sert çıkışan Koç, ardından kulüp binasına geçerek kulübün diğer departmanlarıyla bir araya geldi.

Durum kötü

Çoğu departmana son durumu öğrenmek için bazı sorular soran Ali Koç, mali durum için "Durum beklediğimizden çok kötü" ifadelerini kullandı.

Büyük hayal kırıklığı yaşadı

Toplantıya katılan tüm departmanlardan devam eden projelerin durumu hakkında da bilgi alan Ali Koç, özellikle 1 milyon Üye projesinin mevcut durumu karşısında da büyük hayal kırıklığına uğradı. Projenin mevcut rakamlarını çok ama çok yetersiz bulan Koç, bu projenin revize edilmesi ve yeniden hareketlendirilmesi için de talimatlar verdi. Kulüp personeline mazbata töreni esnasında yaptığı konuşmanın bir benzerini yapan Koç, işlerini kaybetme korkusu yaşamamaları gerektiğini de söyledi.