Ali Koç, Cocu'yu bu sözlerle takımdan göndermiş!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cocu'yu "Sana da bize de yazık oluyor” sözleri ile takımdan gönderdi.

Güncellenme 30 Ekim 2018 10:15

Spor Toto Süper Lig'in 10 haftasında oynanan ve Ankaragücü karşısında alınan 3­1’lik mağlubiyet sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Phillip Cocu’nun görevine son vermişti. Maçın ardından soluğu soyunma odasında alan Ali Koç’un, Cocu ile yaşadığı diyalog da ortaya çıktı.

“Sana da bize de yazık oluyor”

Milliyet’in haberine göre, “Tablo ortada. Sana da bize de yazık oluyor” ifadesini kullanarak Hollandalı hoca ile yolları ayırdığı öğrenildi.

Ali Koç şok yaşadı

Özellikle Anderlecht maçının ardından Başkan Koç, takımın geri dönüşünden ve mücadelesinden dolayı oldukça umutluydu. Ankaragücü karşısında da benzer bir oyun bekleyen sarı­-lacivertli kulübün başkanı, skor ve oyundan sonra büyük şok yaşadı.

Herkesi topladı, sert uyarı yaptı

Başkan Ali Koç dün futbolcularla bir araya geldi. Ankaragücü mağlubiyeti sonrası büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı­-lacivertli takımda dün de hareketli saatler vardı. Başkan Koç herkesi toplayarak sert uyarılarda bulundu.