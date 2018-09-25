Ali Koç, bu hareketi ile taraftardan tam not aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yıllardır taraftarın kanayan yarası olan mescit işine el attı.

Güncellenme 25 Eylül 2018 17:27

Aylar önce Fenerbahçe koltuğunu Aziz Yıldırım’dan devralan Ali Koç, taraftarların sevgilisi haline geldi. Her ne kadar başına geçtiği Fenerbahçe lige ve Avrupa’ya kötü başlasa da taraftarla Ali Koç’a adeta sonsuz bir kredi vermiş durumda.

Stadyuma mescit yaptırdı

Fenerbahçeli taraftarlar, yıllardır stadın içinde mescit olmadığı için namazlarını koridorlarda kartonların üzerinde kılmak zorunda kalıyor ve mescit isteklerini dile getiriyordu. Bu istekleri dikkate alan Ali Koç ve ekibi Ülker Stadyumu’na mescit yaptırdı.