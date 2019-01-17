Ali Koç: Beni FETÖ'cü ilan etmek istediler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Camiaya Sesleniş” konuşmasında seçim döneminde FETÖ'cü ilan edilmek istendiğini söyledi.

Güncellenme 17 Ocak 2019 09:28

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Camiaya Sesleniş” programında önemli açıklamalarda bulundu.

“FETÖ’cülükle suçlandım”

Başkan Koç, seçim sürecinde kendisinin FETÖ’cü ilan edilmeye çalışıldığını, bu saldırıya şaşırmadığını, 100 bin kişinin kendisini BİMER ve CİMER’e şikayet ettiğini, ara ara bu saldırılara maruz kaldığını söyledi.

“Erwin Koeman adam gibi adam”

Erwin hocanın şartlara uyamadığını dile getiren Koç, “Birçok kırılma maçı oldu. O kırılma maçlarındaki başarısız sonuçlara rağmen hocamızın arkasında durduk. Ancak puan tablosundaki yerimiz kabul edilecek gibi değildi. Ardından yollarımızı ayırma kararı aldık. Ardından Erwin Koeman ile devam ettik. Adam gibi adam derler ya, Erwin Koeman tam olarak öyle biriydi” dedi.

Ersun Yanal’ı neden getirdik?

Ersun Yanal’ı getirmeleri konusunda çok eleştiri aldıkların belirten Ali Koç, bu karardan çok memnun olduğunu, kısa zamanda takıma güzel bir hava geldiğini, idari menajer olarak Volkan Ballı'yı getirdiklerini, kendisinin herkesçe tanındığını, Selahattin Baki'yi de bu işler için atadıklarını, kendisinin tribüncü olduğunu ve tribünden geldiğini, Comolli gönderiliyor haberlerinin asılsız olduğunu sadece görev dağılımı olduğunu söyledi.

Ozan Tufan açıklaması

Ali Koç, Ozan Tufan’ın özel bir yetenek olduğunu, inanılmaz bir gücü ve dayanıklılığı olduğunu, onun için üzüldüğünü, sezon başında kadro dışında bırakma kararı alındığını, 'Sana inanıyoruz, Alanyaspor ve Sergen Yalçın'dan yararlan' dediklerini belirtti.

Şener’in durumu

Sağ bek Şener'i, Beşiktaş'a ya da başka bir kulübe teklif etmediklerini dile getiren Başkan Koç, “İnşallah sözleşmesini uzatacağız. Volkan konusunda Ersun Hoca geldikten sonra takıma geri dönmek istediğini ifade etti. Hocamız ve bana mesaj yolladı. Hocamızla durumu istişare ettik ve uygun gördük. Dönmesi için ne yapması gerektiği ortadaydı. Yaptı ve geri döndü” dedi.