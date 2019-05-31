Ali Babacan'ın kuracağı parti hakkında flaş iddia!

Ali Babacan'ın 4 eğilimli bir parti kurmak istediği ve şu süreçte tüm dikkatinin İmamoğlu üzerinde olduğu iddia edildi.

Güncellenme 31 Mayıs 2019 11:46

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son günlerde gündemi meşgul eden yeni parti çalışmaları hakkında ilginç kulis bilgilerine köşesinde yer verdi.

4 eğilimli bir parti iddiası

Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı iddia edilen partinin ciddiye alınmadığını belirten Altaylı, “Babacan’ın 4 eğilimli bir oluşum yapmak istediğini duyuyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti’de endişeli bekleyiş

Altaylı, AK Partililerin Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın ne yapacağını merakla beklediğini ve tedirgin olduklarını ileri sürdü. Altaylı, Babacan’ın tüm dikkatinin CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu üzerinde olduğunu iddia etti.

İşte Altaylı’nın köşesindeki ilgili bölüm:

“23 Haziran’da ne olacağını bekliyorlar. Sonrası için aceleleri yok. 4 yıl seçim olmayacağı varsayımından hareketle erken yola çıkmak istemediklerini zannediyorum. 4 yıl boyunca AK Parti’nin ve liderinin hedefi olmaktan imtina ettiklerini zannediyorum. Buna mukabil zor da olsa bir erken seçim ihtimalini de göz ardı etmiyor olmalılar ki, çalışmayı da bırakmış değiller. Babacan’ın 4 eğilimli bir oluşum yapmak istediğini duyuyorum.

“Neo muhafazakar-neo liberal” bir çizgi

Çevresine “Tüm görüşleri bir araya getirmeliyiz ama bunu vitrin süsü olarak değil, parti politikası olarak içselleştirmeliyiz. Her türlü siyasi görüşün olumlu katkılarına açık olmalı ve her görüşün iş yapma ve düşünme kapasitesi yüksek insanlarına kapıyı açıp, gerçek anlamda değer ve görev vermeliyiz” diyormuş. Duyduklarım Babacan’ın “neo muhafazakar-neo liberal” bir çizgide yürümek istediğini gösteriyor.

“Kuluçka süresi uzun olacak”

Ancak bu yürüyüşü bugünden yarına beklemeyin derim. Kuluçka süresi uzun olacak. Bana bu bilgileri veren arkadaşım “Süleymaniye’nin temeli otursun diye 7 yıl bekledi Sinan” dedi. Ben de güldüm. “Mimar Sinan Türkiye’de siyaset yapmıyordu, asırlarca dayanacak bina yapıyordu” dedim.”