Ali Babacan'ın gizli gizli görüştüğü isim kim?

Ali Babaca'nın parti kurmakta kararlı olduğu ve bir mekanda Beşir Atalay ile görüştüğü iddia edildi.

Güncellenme 10 Mayıs 2019 12:01

Son günlerde yeni bir parti kuracağı iddiası ile gündeme gelen isimlerden Ali Babacan’la ilgili yeni bir kulis bilgisi geldi. Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, Babacan’ın yeni parti kurmakta kararlı olduğunu, Çukurambar'da bir pastanede Beşir Atalay'la görüştüğünü ileri sürdü.

“Beşir Bey’i biraz tedirgin gördüm''

Özçelik, yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan ve Beşir Atalay'a ilişkin verdiği kulis bilgisinde, 'Babacan ve Atalay Ankara'da bir mekânda bir araya geldi. Burada ayaküstü insanlarla sohbet de eden ikiliye dair; Ali Babacan çok kararlıydı. Gemileri yakmış gibiydi. Güçlü bir işaret aldığı anlaşılıyor. Ama Beşir Bey’i biraz tedirgin gördüm'' ifadelerini kullandı.

“En uygun zaman”

Babacan gemileri yakmış gibi başlıklı yazısında ayrıca ''Olay sonrası Gül-Babacan ekibine yakın isimlerle sohbet ettim. Yola çıkmışlar. Ama “yola devam” değil. “Yolumuza devam” havasındalar. Zamanlamayı sordum. “En uygun zaman” karşılığını verdiler'' şeklinde aktardı.