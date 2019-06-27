Ali Babacan, o isimlerle bir araya geldi!

Ali Babacan, eski üst düzey AK Partili isimlerle bir araya geldi. Peki bu isimler ne konuştu?

Güncellenme 27 Haziran 2019 13:53

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, 94 yaşında hayatını kaybeden annesini memleketi Yozgat’ta toprağa verdi. Kılıç’ı bu önemli gününde birçok üst düzey siyasi yalnız bırakmadı. Bunlardan en önemlisi ise bir süredir yen bir parti kurma çalışmaları içinde olduğu iddia edilen Ali Babacan oldu.

Yemekte bir araya geldiler

Yeni parti kurma hazırlığında olduğu bilinen Babacan, cenaze sonrasında eski çalışma arkadaşlarıyla yemekte bir araya geldi.

Masada hangi isimler vardı?

Yemekte çekilen fotoğraf karesine; Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, eski bakanlardan Sadullah Ergin ve Beşir Atalay da girdi.

Babacan, Beştepe'deki görevi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlaşan Cemil Çiçek ile fikir alışverişinde bulundu.

Cemil Çiçek de vardı

40 yıldır siyasette bulunan ve her zaman koltuk sahibi olan Cemil Çiçek'in görüşlerini dikkatle dinleyen Ali Babacan, Beşir Atalay ve Sadullah Ergin'den de yeni parti hakkında görüş istedi.

Ali Babacan'ın görüşmeleri, yeni partinin çalışmalarının sürdüğünün kanıtı niteliğinde.