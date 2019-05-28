Ali Babacan hakkında flaş iddia!

Ali Babacan'ın yeni parti kurma çalışmaları kapsamında, Türkiye’nin meseleleri üzerine dosyalar hazırladığı ileri sürüldü.

Güncellenme 28 Mayıs 2019 12:28

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, uzun zamandır yeni parti çalışmaları yürüttüğü ileri sürülen Ali Babacan’la ilgili önemli bilgiler paylaştı. Taşgetiren, Babacan’ın Türkiye’nin meseleleri üzerine dosyalar hazırladığını köşesine taşıdı.

“AK Parti’de iki hareket var”

İki yeni parti kurulacağı yönündeki iddiaları köşesine taşıyan Taşgetiren, "AK Parti bünyesinde iki hareketli alan" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Taşgetiren, "İki hareket var AK Parti bünyesinde. Biri Ahmet Davutoğlu merkezli, diğeri Ali Babacan. Ali Babacan biraz da Abdullah Gül ile alakalı. Her iki hareket henüz rüşeym halinde. Rüşeym, yani embriyon, tohum özü, oğulcuk. Hani ana kovandan ayrılıp yeni bir küme oluşturan yapı" ifadesini kullandı.

“Ali Babacan, ülke meseleleri üzerine dosyalar hazırlıyor”

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 15 sayfalık bir eleştiri metni yayınladığını hatırlatan Taşgetiren, "Ali Babacan eksenli grup da ülke meseleleri üzerine dosyalar hazırlıyor. Hem mevcudun analiz edildiği hem gelecek perspektiflerini içeren dosyalar" dedi. Taşgetiren şöyle devam etti:

Bir yanda Abdullah Gül, Ali Babacan, Sadullah Ergin, Hüseyin Çelik, Nihat Ergün, Beşir Atalay var. Ekonomi, yargı, çözüm süreci vs’nin ana aktörleri. Bildiğim kadarıyla Abdullah Gül işin ön aktörü değil, olmak da istemiyor, ama katkıda bulunacak.

Davutoğlu’nun manifestosu ne anlama geliyor?

Davutoğlu'nun artık siyasi literatürde ‘Manifesto’ diye anılan bir çıkış yaptığını hatırlatan Taşgetiren, o manifestodaki her maddenin bir tür petek kabul edildiğini ve illerde yapılacak toplantılarla, Ankara’da ‘Devlet yapılanması’, Diyarbakır’da ‘Kimlik Meselesi’, Konya’da ‘Din-Devlet-Siyaset ilişkileri...’ gibi ‘İçinin doldurulmasının’ ön görüldüğünü yazdı.

Ali Babacan eksenli grup da, ülke meseleleri üzerine dosyalar hazırlıyor

Ali Babacan'ın sonbahar gibi kamuoyunun önüne çıkacağını aktaran Taşgetiren ''Ali Babacan eksenli grup da, ülke meseleleri üzerine dosyalar hazırlıyor. Hem mevcudun analiz edildiği hem gelecek perspektiflerini içeren dosyalar'' ifadesini kullandı.