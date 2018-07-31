Ali Ay'dan "Adriana Lima" gafı

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Allano Lima'nın imza töreninde “Adriana Lima” deyince alay konusu oldu.

Güncellenme 31 Temmuz 2018 12:39

Bursaspor’un Portekiz'in Estoril takımından bir yıllığına kiraladığı Allano Lima'nın imza töreninde yapılan gaf olay oldu. Burada açıklama yapan Başkan Ali Ay, ‘Allano Lima'ya “Adriana Lima” deyince alay konusu oldu.

Allona Lima bir yıllığına kiralandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Portekiz'in Estoril takımından Allano Lima'yı kiralayarak kadrosuna kattı. Henüz 23 yaşında olan Brezilyalı oyuncu için İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Dili sürçtü

Bursaspor Başkanı Ali Ay, genç oyuncunun detaylarını açıkladığı sırada dili sürçerek 'Adriana Lima' demesi tebessüme sebep oldu. Başkan Ay, ardından 'Allano Lima' diye düzelterek toplantıya devam etti.