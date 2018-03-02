Ali Ağaoğlu'nun torunu oldu!

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, büyük oğlu Alican Ağaoğlu'ndan olan torununu kucağına aldı.

Güncellenme 02 Mart 2018 11:44

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun büyük oğlu olan Alican Ağaoğlu'nun hamile eşi Miray Ağaoğlu acil olarak hastaneye kaldırıldı. 28 Şubat gecesi doğum sancıları tutan Miray Ağaoğlu, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde 3.5 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Gece yarısı acil doğuma alındı

Doğan bebeği ilk kucağa alan anne Miray Ağaoğlu olurken, Alin ismi verilen minik bebeği daha sonra dede Ali Ağaoğlu kucağına aldı. 64 yaşında olan ünlü iş adamının oğlu Alican Ağaoğlu, dünyanın en güzel hediyesini eşinden aldı. Gece yarısı eşini acil doğuma götüren Alican Ağaoğlu, sabah olur olmaz babaannesi haber vermek için telefon açtı. Babaannesinin Ağaoğlu'na verdiği cevap ise herkesi güldürdü.

Babaanne'ye de sevinçli haber verildi

Telefonda çocuğun cinsiyetini soran babaanneye bir kız çocuğunun dünyaya geldiği söylendi. Bunun üzerine babannenin “Üzülme” demesi herkesi gülümsetti. Babaannenin, Karadeniz kültüründe ilk çocuk genelde erkek beklendiği için böyle bir tepki verdiği düşünülüyor. Alin isminin anlamı ise yükselen Işık, ışığın kaynağı şeklinde açıklanıyor.