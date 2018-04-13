Ali Ağaoğlu'ndan eşine jest!

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, eşi Semra Ağaoğlu'nun doğum günün iki kez kutladı.

Güncellenme 13 Nisan 2018 17:33

Aile Arasında filmi ile hem oyunculuğu hem de sesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ayta Sözeri, önceki akşam Maslak 1453'teki PM Restaurant'ta sahne aldı.

Büyük alkış aldı

Türk sanat müziğinin efsane şarkılarını söyleyen Sözeri'yi dinlemeye gelenler arasında Ali-Semra Ağaoğlu, Alican-Miray Ağaoğlu, Didem Taslan, Ferit-Bahar Aktuğ gibi ünlü isimler vardı. Masa masa dolaşan ve konukları ile şarkı söyleyen Sözeri, misafirlerden büyük alkış aldı.

Tekrar doğum gününü kutladı

Ali Ağaoğlu, hafta sonu eşi Semra Ağaoğlu'nun evinde kutladıkları doğum gününün ardından ikinci kez sürpriz yaptı. Ünlü iş adamı, oğlu Alican Ağaoğlu ve gelini Miray Ağaoğlu ile birlikte geldikleri PM Maslak 1453'de bir kez daha Semra Hanım'ın doğum gününü kutladı.