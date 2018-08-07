Ali Ağaoğlu'ndan "batıyor" haberlerine tepki!

Ali Ağaoğlu, hakkındaki "iflas ediyor" haberlerine tepki göstererek, bu tüp haberlerin kasıt bir şekilde yapıldığını söyledi.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 12:46

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, özellikle sosyal medyada gündeme gelen “iflas ediyor” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak sermaye açısından Türkiye'nin en güçlü ve köklü kurumlarının arasında olduklarını söyledi.

Ortaköy’deki evinde basın mensupları ile sohbet toplantısı düzenleyen Ağaoğlu, Bodrum'da 12 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirmeyi planladığı "Yaz-kış yaşam projesi" ile ilgili bilgi bilgiler vererek, hakkındaki kriz iddialarını cevapladı.

“Haberler kasıtlı yapılıyor”

Ağaoğlu, son dönemde gayrimenkul sektörü ile ilgili çok spekülasyon olduğunu, haberlerin kasıtlı şekilde olumsuz yapıldığını söyledi.

“Türkiye’nin en köklü kurumuyuz”

1981 yılından bu yana her krizden daha güçlü çıktıklarını ifade eden Ağaoğlu, sosyal medyadaki trol hesaplarda 'Ağaoğlu batıyor' haberlerine rastlar olduklarını, lider olmanın bedelini ve bu tür haberleri hiç ciddiye almadığını, Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak sermaye açısından Türkiye'nin en güçlü ve köklü kurumlarının başında geldiğini, aslında bu tür haberlerin neden yayıldığını da bildiğini, Ağaoğlu’nun gayrimenkul sektörünün lider firması olduğunu, çıkarılan bu tür haberlerle sektöre zarar vermek istendiğini, Maslak 1453 projesinde satılacak konut kalmadığını, Çekmeköy projesinde ise tahminin üzerinde talep gördüklerini, projenin inşaatının devam ettiğini, dairelerin yarısından fazlasının satıldığını, Türkiye'nin en stratejik projelerinden olan Uluslararası Finans Merkezi projesini üstlendiklerini, şu an ise Bodrum'da 12 milyon metrekarelik alanda Avrupa'nın en büyük yaşam projesini hayata geçirdiklerini, böylesine önemli işlere imza atan bir marka olarak yaratılmak istenen olumsuz algıyı doğal karşıladığını belirtti.

“İşlere devam edeceğiz”

İşlerini yapmaya devam edeceklerini de belirten Ağaoğlu, çarkların dönmeye devam etmesi gerektiğini, krizlerden hep çıkış yaptıklarını, Bodrum projesi için uzun yıllardır çalıştıklarını, pazar araştırmaları ve tüketici beklentileri doğrultusunda proje değişiklikleri yaptıklarını, yaz kış yaşanacak ve her ihtiyacın bir arada bulunduğu projeyi erişilebilir fiyatlardan sunacaklarını söyledi.

Ağaoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

Projemizi henüz lanse etmeden hatta ön talep toplamaya başlamadan yurtiçi ve yurt dışından çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Geçmiş projelerimizde olduğu gibi yoğun ilgiyle karşılaşacağımızı düşündüğümüz Bodrum projemizde kolay ulaşabilir lüks bir yaşam alanı kurguluyoruz. Üzerimize oynanan oyunlara inat yatırım yapmaya istihdam sağlamaya devam ediyoruz. 2050 yılında nüfusumuz 95 milyona ulaşacak. Sadece bu veri bile bu alanda ihtiyaç olduğunu gösteren en önemli göstergedir. Gayrimenkul daha uzun yıllar kazandıran bir yatırım aracı olacak."