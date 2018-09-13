Aleyna Tilki: Sorun bizde değil onlardaymış

İzmir'de konser veren Aleyna Tilki, şarkılarına ve kliplerine yapılan eleştirilere cevap verdi.

Güncellenme 13 Eylül 2018 16:13

İzmir Fuarı'ndaki Çim Konserleri'nde genç popçu Aleyna Tilki sahne aldı. Aleyna Tilki’yi dinlemek isteyen binlerce insan konser alanını doldurdu. Tilki burada sevilen şarkıları olan, Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek, Dipsiz Kuyum'u söyledi.

“İnanılmaz seviyorum bu şehri”

Tilki yabancı şarkıların yanı sıra Senden Daha Güzel, Ele Güne Karşı, Gesi Bağları, Namus, Rakkas gibi farklı türlerdeki şarkıları da seslendirdi. Konser sırasında hayranlarıyla sık sık sohbet eden Tilki, "İzmir'in havası suyu, insanı, komşuluğu bir başka. İnanılmaz seviyorum bu şehri, tarif edemem" dedi.

Hakkındaki eleştirilere cevap verdi

Şarkılarının en fazla izlenme oranlarını ulaştığını belirten Aleyna Tilki, dört şarkıyı tekrar tekrar söylüyor dediklerini, kendisinin 'evet' dediğini, ‘Cevapsız Çınlama' Türkiye'nin en çok dinlenen birinci şarkısı olduğunu, 400 milyon kez izlendiğini, 'Bu kız tek şarkılık, ikincisi olmayacak, balon, patlar gider' dediklerini, 'Sen Olsan Bari'nin Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci şarkısı olduğunu, 2017 yılında tüm dünyada en çok dinlenen 30. Şarkı olduğunu, 'Bu kızı kim seviyor, kimse dinlemiyor ki’ dediklerini, kocaman konserler yaptıklarını, 'Yalnız Çiçek'in şu anda Türkiye'nin en çok dinlenen üçüncü şarkısı olma yolunda ilerlediğini, Dipsiz Kuyum’un da diğer şarkıları geçecek gibi göründüğünü, 1 haftada 40 milyon izlendiğini, 'Böyle bir şey olmaz, yalan' diyenlerin seyirciye bakması gerektiğini söyledi.

“Sorun bizde değil onlardaymış"

Kliplerine yapılan eleştirilere de cevap veren Tilki, "Yalnız Çiçek klibinde 'Şarkı ile klibin ne alakası var' demişlerdi. Onlar anlamıyor diye Dipsiz Kuyum şarkısının klibini kuyu ile başlattık. Hala anlamlandıramıyorlar, sorun bizde değil onlardaymış" ifadelerini kullandı.