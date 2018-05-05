Aleyna Tilki, o eleştirilere böyle cevap verdi

18 yaşına girerek reşit olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, kendisi hakkında yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Güncellenme 05 Mayıs 2018 12:24

Şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından hakkındaki eleştiriler hakkında açıklama yaptı.

Daha önce reşit olmadığı için alkollü mekanlarda sahne aldığı için Türkiye gündeminde uzun süre düşmeyen Aleyna Tilki'nin bu mekanlarda sahneye çıkması yasaklanmıştı. Geçen ay 18 yaşına giren Aleyna Tilki'nin üzerinde yasak kalkmış kazandığı tüm karayı da kendi açtığı hesaba yatırmaya başlamıştı. Tilki, arkadaşları ve ailesiyle birlikte yaptığı kutlamanın ertesi günü Bostancı'da konser vermiş ve bunu çok sayıda hayranı ile kutlamıştı.

Sosyal medyayı da aktif kullanan fakat yaptığı açıklamalarla zaman zaman tepki çeken genç şarkıcı, eleştiri alan yorumlarıyla ilgili olarak şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

Aleyna Tilki yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına, "Eleştiri dünyasında, sizin tabirinizle aptalca, bulunduğum her alanda özgürüm. Evet aptalca özgürüm! Özgürlüğüme dil uzatıldıkça, özgürlük için daha da cesur oluyorum. ÖLDÜREMEYEN, GÜÇLENDİRİR" notunu düştü.