Aleyna Tilki: Emrah'ı mahvedeceğim!

Yeni bir albüm hazırlığından olan Aleyna Tilki, klibinde Emrah Karaduman'ı da oynatacağını söyledi.

Güncellenme 14 Nisan 2018 12:54

28 Mart'ta 18 yaşına giren genç şarkıcı Aleyna Tilki, daha önce de aşk yaşadığı iddia edilen Emrah Karaduman'la Kuruçeşme'de eğlendi.

Emrah’a ilanı aşk

Posta'nın haberine göre, objektiflere poz veren Aleyna Tilki'den uzaklaşmaya çalışan Emrah Karaduman kamaralara yakalandı. Bu durumu fark eden Aleyna Tilki, Karaduman'ı "Artık kaçma gel buraya" ifadeleriyle çağırdı. Emrah Karaduman ikiletmeden yanına gidip Aleyna Tilki ile gülerek poz verdi.

Benden bıktılar

Bir ara yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, "Artık benden yılmış olacaklar ki, laf atmıyorlar, uğraşmıyorlar" dedi.

Emrah’ı mahvedeceğim

Yeni bir şarkı çıkaracağını belirten Tilki, zor bir parça olduğunu, müthiş bir klip çekeceğini, Emrah'ı da oynatacağını, onu kameralar karşısında mahvedeceğini, çok kötü şeyler yapacağını söyledi.

Boyu uzadı

Renkli kıyafet ile dikkati çeken 18 yaşındaki ünlü popçu, konuşmanın sonunda boyunun da uzadığını söylemeden edemedi.