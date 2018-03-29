18 yaşından küçük olduğu için tartışmaların odağında olan Aleyna Tilki artık reşit oldu.

Güncellenme 29 Mart 2018 16:36

Bir süre önce yaşı küçük olması rağmen içkili mekanlarda sahne aldığı gerekçesi ile tartışma konusu olan Aleyna Tilki artık resmen 18 yaşında.

18. yaşını kutladı

Genç yaşta hızlı bir çıkış yapan Tilki,hem yaşıyla hem de tavırları ile magazin gündeminin en tartışmalı isimlerinden biri olmayı başardı. Genç şarkıcı yakınları ve ailesi ile birlikte 18. yaşını kutladı. Yeni yaşıyla birlikte de içkili mekanlarsa sahne alamama yasağı kalkmış oldu. Aleyna Tilki sosyal meydan doğum gününe ait fotoğraflar paylaştı.

Her seferinde söylüyordu

Her konuşmasında artık 18 yaşına girmek istediğini belirten Aleyna Tilki'nin yeni yaşından sonra neler yapacağı merak konusu. Yaşından ve tavırlarından dolayı çok fazla eleştirilen reşit olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Özel bir parti verdi

Yaşı tartışma konusu olan geç popçu, doğum günün özel bir parti ile kutladı. Doğum günü kutlamasına ait görselleri sosyal medya hesabından paylaşan Aleyna Tilki'nin partisine Partiye Aynur Aydın gibi ünlü isimlerin yanı sıra kısa bir süre önce boşanan annesi Havva Öztel ile babası Mehmet Tilki de katıldı.

Emrah Karaduman’da partideydi

Ayrıca adı sürekli aşk dedikodularına karışan yakın arkadaşı Emrah Karaduman'da Aleyna Tilki'nin doğum günü partisine katıldı. Bir dönem Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın arasının bozulduğu da iddia edilmişti ama böylece bu iddialar da yalanlanmış oldu.