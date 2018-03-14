Alex, Türkiye'ye geldi! İlk icraatı bakın ne oldu

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Alex, İstanbul'a geldi. Yazdığı kitabın imza töreni için Türkiye'ye gelen yıldız futbolcunun ilk adresi kendi heykeli oldu.

Güncellenme 14 Mart 2018 10:45

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Brezilyalı yıldız futbolcu Alex De Souza, çıkardığı kitabın imza törenine katılmak için gece saat 23.00'te İstanbul'a iniş yaptı. THY'nin Sao Paulo'dan kalkan tarifeli uçağıyla a Atatürk Havalimanı'na gelen eski yıldız oyuncu Alex, pasaport kontrolü sonrası yurda giriş yaptı.

Semih Şentürk karşıladı

Havalimanında Alex de Souza'yı karşılayanlar arasında eski takım arkadaşı Semih Şentürk de vardı. İstanbul'dan ayrıldığı sırada Alex'i uğurlayan tek oyuncu olan Şentürk, bu hareketi ile eski takım arkadaşına tekrar vefasını göstermiş oldu.

İlk adresi kendi heykeli oldu

İstanbul'a ayak basan Alex'in ilk icraatı kendi heykelini ziyaret etmek oldu. Tercüman Samet Güzel paylaştığı fotoğrafta, "Alex ile Alex'i ziyaret ettik" mesajını paylaştı.