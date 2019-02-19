Alex, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! İşte görevi...

Efsane oyuncu Alex, gelecek günlerde sarı-lacivertli ekipte görev almaya hazırlanıyor.

Güncellenme 19 Şubat 2019 17:40

Bir süre önce yarışma programı için Türkiye’ye gelen ve Kadıköy’de Başkan Ali Koç’un locasından Atiker Konyaspor karşılaşmasını izleyen efsane oyuncu Alex de Souza, gelecek günlerde sarı-lacivertli ekipte görev almaya hazırlanıyor.

“Ali Koç ve yönetim bu yanlıştan döndü”

Radyospor'a konuşan Selim Soydan, Fenerbahçe'nin Alex'e teşekkür etmesi gerektiğini, çok yanlış ayrıldıklarını, Ali Koç ve yönetimin bu yanlıştan döndüğünü, son ziyaretinde her şeyin halledildiğini, takımda Alex’in olduğu ve olmadığı yıllar arasında büyük fark olduğunu, Fenerbahçe tarihinin en önemli futbolcularından bir tanesi olduğunu söyledi.

“Alex, Fenerbahçe’de her göreve layıktır”

Fenerbahçe’de menajer olacak tek ismin Alex olduğunu dile getiren Soydan, Alex’in tek başına sorumluluk alması gerektiğini, bu işi en iyi futbol oynamış insanların yapabileceğini, bu işin kitaptan ya da internetten öğrenilmeyeceğini, dünyada bunun çok örnekleri olduğunu, Alex’in Türkiye’ye gelişinde söz verildiğini, 'Bize o kadar iyi hizmet ettin ki bu göreve layıksın' denildiğini, Fenerbahçe'de her göreve layık olduğunu, Brezilya'dan çok önemli futbolcular getireceğini belirtti.