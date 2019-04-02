Alex, Ali Koç'u bu sözlerle uyardı

Alex de Souza, Başkan Ali Koç'u, "Güney Amerika'da bu rakama transfer edilecek 10'larca oyuncu bulunur" sözleri ile uyardı.

Güncellenme 02 Nisan 2019 11:25

Alex de Souza, Fenerbahçe'nin sezon başında Zürih'ten transfer ettiği ancak gösterdiği performansla bekleneni veremeyen Michael Frey örneği üzerinden başkan Ali Koç'u uyardı.

Güney Amerika liglerini taramakla görevlendirilen scout ekibi, Alex de Souza, Deivid ve Luciano'nun da katkısıyla çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya'nın yanı sıra Arjantin, Şili, Peru, Kolombiya ve Venezuela liglerini radara alan ekibin şu ana kadar 100'e yakın oyuncu izlediği gelen haberler arasında.

23-26 yaş aralığı ve 2 milyon euro maliyet kriteri devreye sokularak bu sayının 21'e kadar indirildiği ve menajer+kulüplerle ön temasların başladığı ifade edildi.

“Bu rakama 10'larca oyuncu bulunur"

Alex'in başkan Ali Koç'u transferde boş yere yüksek paralar harcanmaması konusunda uyardığı belirtildi. Frey'in 2 milyon 650 bin euro'luk bonservis bedelini örnek gösteren sambacının, "2 milyon euro az bir rakam değil. Güney Amerika'da bu rakama transfer edilecek 10'larca oyuncu bulunur" sözleri üzerine, Koç'un 'O halde bulun, biz de alalım' karşılığını verdiği ifade edildi.