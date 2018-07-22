Gigi Hadid ve Emily Ratajkowski’nin, Yunanistan’da katıldıkları bir açılışta aldıkları ücret dudak uçuklattı.

Güncellenme 22 Temmuz 2018 15:46

Yunanistan'da bir açılışa katılarak kurdele kesen dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid ve Emily Ratajkowski'nin 6 milyon TL aldıkları iddia edildi.

Kurdele kestiler

Dünyanın en ünlü modelleri arasında olan Gigi Hadid ve Emily Ratajkowski, Mikonos'ta yaptıkları tatil sırasında bir açılışa katıldı. Yapılacak açılışta kurdele kesmeleri istenen iki güzel manken bu kez de altıkları uçuk rakamlar haber konusu oldu.

Kate Moss’ta açılışa katıldı

Kate Moss gibi başka ünlü isimlerinde katıldığı mağaza açılışında, Hadid ve Ratajkowski’nin, 1.2 milyon dolar karşılığı bu davete katıldığı iddia edildi. Bu ücret Tük parası ile yaklaşık 6 milyon TL yapıyor.

Para kazanmak bu kadar kolay mı?

Kurdeleyi alkışlarla kesen ve kameralara mutluluk pozu veren ikilinin aldığı ücret magazin gündemi gibi sosyal medyaya da damgasını vurdu. Para kazanmanın bu kadar kolay olmasına şaşıranlarla birlikte Hadid ve Ratajkowski gibi dünyanın tanıdığı isimler için bu ücretin gayet normal olduğunu savunanlar da oldu.

Gigi Hadid neden kendisini ayrıcalıklı hissediyor?

Dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid, daha önce yaptığı açıklamada zengin bir aileden geldiği için kendini ayrıcalıklı gibi hissettiğini, bu sebeple modellik mesleğine başlarken suçluluk duygusu taşıdığını itiraf etti.

Annesi oyuncu, babası milyarder

Real Housewives of Beverly Hills dizisinin yıldızı Yolanda Hadid ile milyarder Muhammed Hadid'in kızı olan Gigi Hadid'in kendisi de dünyaca ünlü bir süper model.

Vogue Avustralya'ya kapak oldu

Henüz 23 yaşında olan ABD'li güzel, Vogue Avustralya'nın Temmuz sayısına kapak oldu. Dergiye kapak pozu veren Hadid, kariyeri ve hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kendisini suçlu hissetmiş

Hadid, yaptığı açıklamalarda, modellik kariyerine başlarken suçluluk psikolojisi içinde girdiğini belirtti. Hadid, bunun sebebini ise varlıklı bir aileden gelmesine bağladı.

İyi bir iş ahlakına sahip

Her zaman iyi bir iş ahlakına sahip olduğunu ifade eden güzel model, ailesinin yokluktan geldiği ve onları onurlandırmak istediğini söyledi.

Çalışmak için baskı altındaymış

Çok çalışmak için kendisini baskı altında hissettiğini de belirten Hadid, çok sayıda modelin bu işi ailesine yardım etmek için seçtiğini ileri sürdü.

İki yaşında modellik yapmış

Hadid, henüz iki yaşındayken Guess markası için modellik yaptığını, modellik kariyerine 2011 yılında başladığını, 2013’te IMG ajansına yazıldığını belirtti.

Dünyaca ünlü markalarla çalıştı

Dünyaca ünlü model şu ana kadar Chanel, Victoria's Secret ve Versace gibi hatırı sayılır markalar için podyuma çıktı.