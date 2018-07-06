Aldatıldığını yemek siparişi verince öğrendi!

ABD'de sevgilisi için yemek siparişi veren genç kız, aldatıldığını kuryeden öğrendi.

Güncellenme 06 Temmuz 2018 15:42

ABD'de bir yemek zincirinde çalışan kuryenin, dağıtım yaptığı sırada gittiği adresteki evde, kız arkadaşını aldatan erkeği ele vermesi gündeme bomba gibi düştü.

Gitti adresteki ikiliyi çıplak yakalayan kurye, ilk başta şaşırdı daha sonra da adamın sevgisini arayarak durumu ihbar anlattı.

Kurye hemen sipariş veren kızı aradı

Lowa eyaletinde geçen hafta ülkedeki en yaygın yemek zincirlerinden birinin gerçekleştirdiği teslimatın sonu çok ilginç bitti. Teslimatçı çırılçıplak gördüğü çift karşısında önce şaşırdı daha sonra çıplak adamın sevgilisini arayarak durumu bildirdi.

Sevgilisine mesaj attı

28 Haziran'da yaşanan olayda, 23 yaşındaki Kayla Speer, adını açıklamadığı sevgilisi için sipariş verdi. Kayla sevgisinden üç saatlik uzaklıkta oturuyordu. akşam saatlerinde Kayla, finallere çalışan sevgilisi için bir sürpriz yapmaya karar verdi. Erken arkadaşı için yemek siparişi veren genç kız, teslim adresini de belirtti. Siparişi verdikten sonra sevgilisine mesaj atan Kayla, daha sonra uyudu.

Sevgilisinin uyduğunu düşündü

Genç kız, attığı mesaja dönmeyen sevgilisinin uyuduğunu düşündü ama gerçek bambaşka çıktı. Teslimatçı eve gittiğinde, içeriyi net bir şekilde görebiliyordu. İçeride söz konusu erkek arkadaş, farklı bir kadın ile çırılçıplak koltuktaydı. Teslimatçı yemeği teslime ettikten sonra Kayla’yı aradı. İlk dediği şey, “O senin sevgilin mi?” oldu.

Kurye her şeyi anlattı

Gördüklerini Kayla'ya anlatan kurye, “Bak, genelde bunu yapmayız ama bilmek isteyeceğini düşündüm. Sevgilinin evine gittiğimizde içeriyi görebiliyorduk. O, iç çamaşırı ile koltuktaydı ve çıplak bir kadın da onunla beraberdi” dedi.

Aldatılan kız sevgilisini terk etti

Gerçekleri öğrenen Kayla adeta şoke oldu. Tam o sırada sevgilisi yemek için teşekkür etti. Kayla ise bu olay sonrası kendisini aldatan erkek arkadaşını terk etti. Yemek şirketine ile teslimatçı çocuğa teşekkür etti. Olay Twitter’da duyulduktan sonra haber oldu.

Tartışma konusu oldu

Jimmy Johns tweete cevap vererek, “Senin ayrılma partini hazırlamayı çok isterim! Ne zaman ve nerede olduğunu bana bildir!” yazdı. Bu sırada, takipçileri tweetin altında bunun yasadışı olup olmadığını tartıştı. Bazıları, aldatan birini yakalama açısından yasadışı olmadığını söylese de bazıları bunu “ürkütücü”, “garip” ve “yasadışı gözetleme” olduğunu söyledi.