Aldatılan kadınlar intikam için estetiğe başvuruyor

Yapılan bazı araştırmalara göre, aldatılan kadınlar suçu kendilerinde arayarak intikam için estetik ameliyatı tercih ediyor.

Güncellenme 27 Ağustos 2017 17:02

Günümüzde erken boşanmayla sonuçlanan evliliklerin sayısının gitgide arttığını belirten uzmanlar, aldatmanın sonu hazırlayan en yaygın sebeplerden biri olduğunu söyledi.

Kadınların aldatılmaya verdiği psikolojik tepkinin erkeklerden farklı olduğunu söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, “Bizim kadınımız aldatıldığında genellikle kusuru önce kendinde arıyor. Aldatılmanın getirdiği duygusal çöküntüyle birlikte partnerine eskisi kadar çekici gelmediğini düşünerek, bu kusuru kendi bedenine yüklüyor. Doğal olarak çareyi ilk olarak biz estetik plastik cerrahların kapısını çalarak arıyor. Çünkü kadın doğası gereği her anlamda kendini güzel, alımlı ve rahat hissetmek ister” dedi.

"ESTETİK YENİ BİR HAYATIN BAŞLANGICI DEĞİL"

Kadınların erkeklere nazaran estetik cerrahiyi daha çok tercih ettiğini belirten Aydın, “Eşinden ayrılan, aldatılan ve bu yüzden estetiğe yönelen kadınların sayısının gitgide arttığını görüyoruz. Diğer kadın hastalarımıza göre bu kişilerin istekleri daha tutkulu, beklentileri çok daha yüksek oluyor. İçlerindeki intikam duygularını olabildiğince gizlemeye çabalıyorlar. Biz uzmanlar, kadınların bu yaşadıkları yıkımı gizleme çabalarının yetersiz olduğunu seziyor ve onlara önce küçük bir terapi şeklinde telkinlerde bulunmaya çalışıyoruz. Yapılacak estetik operasyonun yeni bir hayatın başlangıcı olmayacağını anlatıyoruz. Çünkü estetik cerrahinin ana kitaplarının hepsinde başkası için yapılacak estetiğin mutluluk getirmediği aksine kişiyi daha da büyük bir psikolojik bunalıma sürükleyebileceği yazar. Gerçekten de, bizler günlük hayatta görüyoruz ki, memesine silikon yaptıran kadının kocası kadına tekrar aşık olmuyor. Çünkü biz biliyoruz ki, aşk kalp ile beyinde yaşanır ve işe önce kalpleri onarmakla ve duyguları tazelemekle başlanmalıdır“ diye konuştu.