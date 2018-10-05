Albayrak, suçu Gomis'e attı!

Galatasaray’ın Porto deplasmanından 1-0 mağlup ayrılması sonrasında konuşan Albayrak, Gomis'i suçladı.

Güncellenme 05 Ekim 2018 17:31

Galatasaray’ın Porto deplasmanından 1-0 mağlup ayrılması sonrasında konuşan Abdurrahim Albayrak, Hürriyet’e önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, santrforsuzluğun faturasını ödediklerini söyledi.

Çok iyi oynadık, gol atamadık

Porto karşısında çok iyi oynadıklarını belirten Albayrak, yenilgi sonrası çok üzüldüklerini, çok iyi oynamalarına rağmen gol atamadıklarını, 6-7 tane gol pozisyonu, bir de verilmeyen penaltı olduğunu ama başarılı olunamadığını, futbolun oynanması durumunda gruptan çıkabilineceğini belirtti.

Eren, kesin 2 gol atardı

Sakatlığı nedeniyle oynamayan Eren’i çok aradıklarını belirten Albayrak, “Eren oynasa kesin 2 gol atardı” dedi.

Gomis’e suçlama

Suudi Arabistan’a transfer olan Bafetimbi Gomis’i suçlayan Albayrak, Porto maçında santrforsuzluğun faturasını, bedelini ödediklerini, son güne kadar kendilerini oyalayıp gitmek isteyen Gomis’in ellerini kollarını bağladığını, transferin bitimine 1-2 gün kala imzaları atıp gönderdiklerini, hepsinin birbirine eklenmesi durumunda söylenecek çok şey olduğunu, Gomis’in kendilerini köşeye sıkıştırdığını söyledi.

Neden santrfor almadılar?

Albayrak, “Bir taraftan alacak olduğumuz santrforlarla ilgili sorunlar çıktı. UEFA’nın kurallarına uymasaydık, 25 milyon Euro gibi bir cezayla karşı karşıya kalacaktık. Bu riske kimse giremez. O yüzden de santrfor alamadık. Böyle bir maçtan sonra insan elbette üzülüyor” dedi.