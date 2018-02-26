Alanyaspor'da teknik adam depremi!

Aytemiz Alanyaspor, Safet Susic'ten sonra Hikmet Karaman'la de yollarını ayırdı.

Güncellenme 26 Şubat 2018 13:00

Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor, daha önce takımın başına getirdiği Safet Susic'ten sonra Hikmet Karaman ile de yollarını ayırdı.

Susic'ten sonra 18. haftada göreve getirilen Karaman, Alanyaspor'un başında çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

Dün oynanan maçtan sonra istifa çağrılarına karşılık veren Hikmet Karaman, taraftarın haklı olduğunu, takımın mağlup olduğunu, teknik adamın da kendisi olduğunu, oyundan ve skordan memnun olmadığını, taraftarın düşüncesini de eleştirecek durumda olmadığını söyledi.

Karaman sözlerine şöyle devam etti: "Nihayetinde maç bitmiş ama ortada iyi mücadele eden, çok net gol pozisyonuna giren ve çok basit goller yiyen, net pozisyonları da değerlendiremeyen bir takım var. Nihayetinde ligde sıralama durumunda zordayız. Taraftar bunu da değerlendiriyor, söylemekte haklılar."