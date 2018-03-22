Alaattin Çakıcı'nın çetesine büyük darbe!

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı'nın çetesine şafak operasyonu yapıldı.

Güncellenme 22 Mart 2018 09:42

Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenledi.

27 kişi gözaltına alındı

Sabah saatlerinde 33 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Operasyon sonrası adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 393 mermi ve fişek ile telsiz ele geçirildi.

Polis ekipleri gözaltına aldığı 27 kişiyi Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Operasyon devam ediyor

6 kişinin yakalanması için operasyonun bazı adreslerde devam ettiği öğrenildi.