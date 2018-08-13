Alaattin Çakıcı Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Alaattin Çakıcı, bu sabah saat 05.00’da Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 15:52

Kırıkkale Keskin’de T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı, bu sabah saat 05.00’da Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

Çakıcı’nın bu sabah Kırıkkale’den Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderildiği belirtildi. 7 Haziran 2017’de Bolu F Tipi Cezaevi'nden, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilen Çakıcı, bir süre sonra sağlık nedenleri nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hazırlanan özel bir odaya nakledilerek burada tedavi görmeye devam etti. Çakıcı, 24 Haziran seçimleri öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından ziyaret edilmişti.