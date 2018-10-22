Al Nassr’a transfer olan Giuliano, göz dolduruyor

Fenerbahçe'den Al Nassr’a transfer olan Giuliano’nun performansı yeni takımını memnun etti.

Güncellenme 22 Ekim 2018 13:27

Fenerbahçe’den Suudi Arabistanlı futbol takımı Al Nassr’a transfer olan Brezilyalı futbolcu Giuliano’nun performansı takdir topladı. 2017-2018 sezonunda Rus takım Zenit’ten Fenerbahçe’ye transfer olan Giuliano, 10 numara olarak top koşturmuştu. Yıldız oyuncu Alex’in boşluğunu doldurmasa da oynadığı futbolla taraftarı memnun etmişti.

Performansı göz doldurdu

Yeni sezonun ikinci haftası sonrasında Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transfer olan Giuliano, gösterdiği başarı ile taraftardan tam not aldı. Brezilyalı futbolcu, Al Nassr formasıyla çıktığı 6 lig maçında 3 gol ve 1 asist yaparken, 21 pasla da ligin en çok şut pası veren futbolcusu oldu.

Yeni takımından memnun

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, takımından memnun olduğunu belirten 28 yaşındaki genç oyuncu şu an Fenerbahçe tarafından adeta mumla aranıyor.

1 golü Giuliano atmıştı

Bu sezon geride kalan 9 haftada sadece 6 gol atabilen Fenerbahçe'nin 1 golünü Suudi Arabistan'a transfer olmadan önce Giuliano kaydetmişti.