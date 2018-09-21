Aktif görev yapan FETÖ'cü askerlere operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aktif görevde olan 110 FETÖ'cü askeri tespit ettiklerini ve gözaltına alındıklarını açıkladı.

Güncellenme 21 Eylül 2018 10:04

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ soruşturmasın kapsamında örgüt ile irtibatı bulunan 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen, 77 astsubay olmak üzere 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Öte yandan şüphelilerin aktif olarak görev yaptığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak; kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemlerini kullandıklarını, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen, 77 astsubay olmak üzere toplam 110 şüpheli hakkında 21.09.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildiğini, gözaltına alınan şüphelilerin hepsinin aktif görevde olduğunu, bunlardan 5’inin pilot olduğunu, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 15 ilde devam ettiğini belirtti.