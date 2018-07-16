Akşener'in o sözleri MHP'yi harekete geçirdi

MHP, Meral Akşener'in "Partimize ve namusumuza dil uzattılar" sözleri üzerine suç duyurusunda bulundu.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 13:50

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin kurumsal kimliğine hakaret nedeni ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunuldu.

Akşener'in "Partimize ve namusumuza dil uzattılar" iddiası üzerine MHP'nin iddialarının açığa çıkarılması gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Akşener'in bu sözleri sonrasında MHP'den yapılan açıklamada, "Akşener'in namusuna kimin, nerede, hangi iftirayı attığı meçhul" denildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yakın kaynaklardan yapılan açıklamada, Akşener'in namusuna kimin, nerede, hangi iftirayı attığının meçhul olduğu belirtilerek, "Siyasi ahlakımız, vicdani ve insani vasfımız hiç kimsenin böyle bir zan ve töhmet altında bırakılmasına razı gelmez, onay vermez. MHP, medyaya yansımayan böylesi ağır bir suçlamanın aydınlığa kavuşması için konuyla ilgili dedikodu yapan birkaç İP'li milletvekili hakkında ve bahsedilen 2015 yılındaki kaset olayının derinleştirilerek aydınlatılması konusunda suç duyusunda bulunmayı tartışmakta ve düşünmektedir" ifadeleri kullanıldı.