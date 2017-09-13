Akşener'in kuracağı partinin logosu belli oldu

Samsun'da partisinin ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Meral Akşener'in kullanacağı logonun belli olduğu iddia edildi.

Güncellenme 13 Eylül 2017 14:02

Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'da ilk toplantısını yapmayı planlayan Meral Akşener liderliğinde kurulacak partinin logosunun belli olduğu iddia edildi. Yeni parti çalışmaları boyunca Türk bayrağı işli kınalı elini kullanan Meral Akşener'in partisinin logosunun da Türk bayrağı dövmeli kınalı kadın eli olacağı iddia edild.

Partinin logosu Meral Akşener'in anayasa referandum kampanyasında kullandığı “kınalı eli” olacak. Logo için her parmağı adalet, demokrasi, refah, kardeşlik gibi sloganları simgeleyen el işareti ağırlık kazandı.

Akşener, Ümit Özdağ ve Koray Aydın başta sosyal medya olmak üzere tabandan gelen tepkiler üzerine yeni partinin isminin Merkez Demokrat Parti olmasından vazgeçti.

Parti tüzüğü ve programı dahil her konuda “istişare” mekanizmasına önem veren üçlü, yeni partinin “tek kelimelik” ismi olması konusunda görüş birliğine vardı. Düşünülen isimler arasında; Milli, Merkez, Türkiyem, Demokrasi ve Anayurt Partisi'nin geçtiği ifade edildi. Kulislerde, Akşener'in partisinin transfer edeceği milletvekilleri ile TBMM'de grup kuracak sayıya ulaştığı da konuşuluyor.

Kaynak: Sözcü