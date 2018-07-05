Akşener'in genel başkanlık koltuğu tehlikede!

24 Haziran seçimlerinde beklediklerinden az oy alan İyi Partililer, Akşener'in liderliğini sorgulamaya başladı.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 12:27

24 Haziran seçimlerine Cumhurbaşkanı olacağı iddiası ile giren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in liderliği sorgulanıyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasındaki liderlik savaşından sonra Meclis'in en yeni partisi olan İyi Parti de durumlar karışık.

İddiaya göre seçim sonuçlarından memnun olmayan bazı partililer Meral Akşener'in gitmesini istiyor.

Akşener istifa etmedi

Seçim öncesinde "Ya başkan olacağım ya babaanne" sözleri ile iddialı cümleler kuran Meral Akşener, 24 Haziran sonrasında yaptığı açıklamada Genel Başkanlığa devam edeceğini açıkladı. Partililer bu durumu eleştirirken yeni bir Kılıçdaroğlu vakasının yaşanmasında korkuluyor.

CHP ile ittifak oy kaybettirdi

Bu kapsamda Akşener'e yapılan en ciddi eleştiriyse, CHP ile yapılan ittifak oldu. İyi Parti Millet İttifakı çatısı altında CHP ve Saadet Partisi ile ittifak yapmıştı. CHP ile yapılan ittifak partinin HDP ile aynı yerde durmasına bu da başta milliyetçi ve muhafazakar oyların azalmasına neden oldu.

Kongre mi yapılacak?

Bütün bu gelişmeler İyi Parti'de kongre yapılması gerektiği tartışmalarına neden oldu. Akşener'in kongre sinyalleri vermemesi ilerleyen günlerde partide daha büyük bir krize yol açabilir.