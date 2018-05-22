Akşener'in FETÖ'cü danışmanının ifadesi ortaya çıktı

İyi Parti sosyal medya komisyonunda görev yapan Kerim Çoraklık'ın ifadesi ortaya çıktı.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 13:40

FETÖ propagandası yaptığı gerekçesi ile önce gözaltına alınan daha sonra da tutuklanan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iletişim danışmanlarından Kerim Çoraklık'ın ifadesi ortaya çıktı.

Vatan emniyette tutulıuyordu

Çoraklık, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya FETÖ'ye yönelik övgü dolu paylaşımları nedeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimat üzerine Ankara'daki adresinde gözaltına alınmıştı. Daha sonra ise burada sorguya alınan Çoraklık, bir süredir Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tutuluyordu. Buradaki işlemleri tamamlanan Kerim Çoraklık, dün sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Çoraklık'ın, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sorgulandığı ve "FETÖ propagandası yapmak" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce ifadesi alınan Kerim Çoraklık atılı suç kapsamından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararında şüphelinin FETÖ lehine attığı sosyal medya hesaplarına yer verildi.

Tutuklanma talebi

Kararda, Çoraklık'ın sosyal medya paylaşımları ile FETÖ lehine algı oluşturmaya çalıştığı ve aynı örgütün propagandasını yaptığı kaydedildi. Hakkında atılı suçu işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesi oluştuğu ifade edilen hakimlik kararında, tutukla tedbirinin ölülü ve orantılı olacağı ifade edildi.

3-4 aydır İyi Parti’de çalışıyormuş

Hakime ifade veren Kerim Çoraklık, yaklaşık 3-4 aydır İyi Parti sosyal medya komisyonunda sigortalı olarak çalıştığını söyledi. Çoraklık gözaltına alındıktan sonra açıklama yapan İyi Parti, Çoraklık'ın teşkilatlarında profesyonel olarak görev almadığını iddia etmişti.