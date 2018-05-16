Akşener'e Demirtaş'ı sordular; bakın ne dedi?

İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Akşener, Demirtaş'ın seçim sürecinde tahliye edilmesi gerektiğini ve Kürtlerin anadilde eğitim alması gerektiğini savundu.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 10:06

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Ankara'da yabancı basın mensupları ile buluştu. Akşener, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'la ilgili soruyu “Demirtaş henüz bir sanık, hakkında bir hüküm verilmedi. Dolayısıyla diyelim ki seçimler bitti, aradan 3 ay geçti ve kendisi beraat etti. Peki o aradaki seçim kampanyasındaki rekabet eşitsizliğini Türkiye nasıl izah edecek?” ifadeleri ile cevapladı.

Hukuk herkese eşit olmalı

YSK'nın Demirtaş'ın adaylığını resmen tescil ettiğini belirten Akşener, hukukun herkes için eşit, tarafsız ve objektif işlemesi gayreti içinde olduklarını, siyasetçilerin, aydınların, gazetecilerin tutuklu olarak yargılanmasının doğru olmadığını düşündüklerini, aday gösterilmiş bir kişinin de kampanyasını rahatlıkla bizlerle eşit koşullarda yapmasını istediğini söyledi.

Kürtlerden oy alır mı?

Geçmişte İçişleri Bakanlığı yapan ve Kürt seçmenden de oy alıp alamayacağı sorusunu cevaplayan Akşener, sadece 8 ay İçişleri Bakanlığı yaptığını, 5 yıl bakanlık yaptığı sanıldığını, o nedenle bahsedilen olayların yansıtıldığı kişinin aslında kendisi olmadığını, sahada bunun görülebileceğini, Türkiye’de herkesin son derece dikkatli ve sağduyulu olduğunu, Kürtlerin oy vermeyeceği iddiasının bir şehir efsanesi olduğunu, bütün Güneydoğu’yu dolaştığını, elinin hiç havada kalmadığını belirtti.

Anadilde eğitim açıklaması

Kürtlerin anadilde eğitim talebi hakkında da açıklama yapan Akşener, anadile herkesin saygı duyması gerektiğini, bunu sadece bugün değil her zaman söylediğini, 24 yıldır Türkiye’de aktif politikada sağ kalan tek kadın olduğunu söyledi.

Devletin tek resmi dili olmalı

Akşener ayrıca, “Türkiye’de şöyle bir tartışma var; o da şudur: İnsanlar anadilini elbette öğrenmeli ama aynı anda devletin iki ya da üç resmi dili olmasını doğru bulmuyoruz” dedi.