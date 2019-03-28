Akşener'den utandıran çıkış! "Sensin öküz"

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, "Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar" diyen Uzer’e "Sensin öküz" dedi.

Güncellenme 28 Mart 2019 17:34

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gaziantep'te tren denemeleri sırasında yolda bekleyen halka, "Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar" diyen Ahmet Uzer'e tepki gösterdi. Akşener, Uzer’e "Sensin öküz" dedi.

“Bunlar zıvanadan çıktılar”

Gaziantep'te tren denemeleri sırasında yoldaki yurttaşlara "Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar" diyen Ahmet Uzer ile Millet İttifakı'na "Adiler" diyen Bakan Bekir Pakdemirli'ye tepki gösteren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bunlar zıvanadan çıktılar. Onun için Antep vekili seçmenine öküz dedi. Sensin öküz" ifadelerini kullandı.

“Sensin öküz"

Akşener, "Bakan mı danışman mı ne olduğun belirsiz kişiye sormak istiyorsanız nasıl olur da dersin adilere dersin. Adi olan sensin. Bunlar zıvanadan çıktılar. Onun için Antep vekili seçmenine öküz dedi. Sensin öküz" diye konuştu.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

O kulağı öyle çekeceksiniz ki morartacaksınız. Güya hanımefendi kavramını uydurdu beyefendi. O tabiri siz kulağı çekerek göstereceksiniz. Milli iradenin yerine delik dedi. Vekillere deliğe kaçanlar dedi. Mansur Yavaş'a Ekrem İmamoğlu'na seçildiği taktirde görevden alırım dedi milli iradeye ihanet etti. Çekin kulağı o tekrar milli iradeye saygı duysun.