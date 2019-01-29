Akşener'den Soyer’in adaylığı hakkında açıklama

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Soyer’in adaylığına Alparslan Türkeş'in sözlerini örnek göstererek onay verdi.

Güncellenme 29 Ocak 2019 11:37

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer hakkında açıklamalarda bulundu. Soyer’in adaylığına karşı olmadığını ifade eden Akşener, evladın işlediği suçtan babanın, babanın işlediği suçtan da oğlun sorumlu olmayacağının bizzat Alparslan Türkeş tarafından dile getirildiğini söyledi.

5 milyon seçmen İyi Parti’ye oy verdi

Akşener, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri sonrası ittifakın bir zorunluluk haline geldiğini, Cumhur İttifakı'nı iktidar partisi olarak tanımlamanın normal olduğunu, 24 Haziran seçimlerinde şahsına söylenmedik söz kalmadığını, 5 milyon oy aldıklarını, seçmenin büyük bir bölümünün Millet İttifakı'na oy verdiğini, yerel seçime gidildiğini; muhtar, belediye meclisi üyesi seçeceklerini, 4 sene daha seçim olmayacağını, 'Allah Allah' nidalarıyla seçime gidilmesini anlamadığını belirtti.

Tunç Soyer, hakkında ne düşünüyor?

CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Tunç Soyer hakkında da açıklama yapan Akşener, ilkeler üzerinden ittifak yaptıklarını, kendisine hiç 'Kimin oğlu olduğu' üzerinden eleştiri yöneltmediğini vurguladı.

Türkeş’in sözü ile cevap verdi

Akşener, 12 Eylül mahkemelerini yaşadığını, evladın işlediği suçtan babanın; babanın işlediği suçtan oğlun sorumlu tutulamayacağını, bu sözün bizzat Alparslan Türkeş tarafından dile getirildiğini, Soyer'in aile geçmişi üzerinden siyaset üretilmesine tebessümle yaklaştığını, Tunç Soyer üzerinden istismar bataklığı oluşturulacağını, CHP’lilere ifade ettiğini, kendisi açısından Tunç Soyer’in adaylığının bir mahsuru olmadığını, iş birliği yapılan her yerde oy verilmesi için yönlendirme yapılacağını söyledi.